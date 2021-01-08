Некоторые НПО продолжают оспаривать Постановление ЦИК РК о полномочиях наблюдателей на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые НПО продолжают оспаривать Постановление ЦИК о полномочиях наблюдателей на выборах. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Дауылбаев на заседании ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию поступило 104 обращения. В том числе 46 от физических лиц, 36 - от юридических лиц и 22 - от средств массовой информации. По характеру затрагиваемых вопросов, обращения можно разделить так. 63,4%, то есть 66 обращений, – по разъяснению избирательного законодательства. 13,5% (14) – о предоставлении информации по организации выборов. 4,8%, (5) – предложения, 4,8% (5) - заявления; 13,5% (14) – иные вопросы», – сказал Е. Дауылбаев.

По его словам, по 81 обращению из 104 даны исчерпывающие ответы, по 12 обращениям вопросы, не входящие в компетенцию Центризбиркома, направлены в другие уполномоченные органы. 6 обращений оставлены без рассмотрения, из них в четырех не сообщается суть вопроса, в двух обращениях не приводятся доказательства. Еще 5 обращений находятся на рассмотрении.

Как сообщил Е. Дауылбаев, анализ поступивших обращений показал, что 68% из них касаются разъяснения различных аспектов выборного законодательства. При этом каждое шестое обращение касается разъяснения основных положений Постановления ЦИК от 4 декабря 2020 года по вопросам реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса. Этот вопрос дважды был рассмотрен на заседания ЦИК, проведена отдельная пресс-конференция, материалы размещены на сайте ЦИК, включая видеозаписи. Также был проведен полуторачасовой обучающий семинар, в котором участвовали представители около 500 НПО.

«Несмотря на проведенную работу, отдельные представители нескольких общественных организаций продолжают муссировать эту тему, старательно делая вид, что не слышат наших ответов и разъяснений. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в вопросе оспаривания данного Постановления ЦИК в суде. Официальный представитель Верховного суда дал очень подробное разъяснение ситуации на своей странице в Facebook», – сказал член ЦИК.

Е. Дауылбаев напомнил, что в большинстве обращений в суды тексты и требования абсолютно идентичны, вплоть до совпадения грамматических и орфографических ошибок, хотя обращения подписаны разными людьми. От нескольких организаций поступили обращения, подписанные одним лицом. При этом непонятно, на каком основании этот человек подписывает обращения от этих организаций, и какое он имеет к ним отношение. При возврате обращений у заявителя не возникает желания исправить указанные недочеты и внести заявление повторно. Вместо этого сразу подаются кассационные жалобы на определения судей, очевидно, заявители считают требования по оформлению заявлений невыполнимыми.

Также Е. Дауылбаев отметил, что одно НПО направило заявление в суд, посчитав указанное Постановление ЦИК нормативно-правовым актом, для которого требуется официальная публикация. В то же время ЦИК неоднократно разъяснял, что данное Постановление не содержит нормы права и, как следствие, не является нормативно-правовым актом. Поскольку Постановление реализует установленные законодательством права и обязанности ограниченного круга лиц, оно является актом индивидуального применения и не подлежит государственной регистрации в Министерстве юстиции. Постановление ЦИК от 4 декабря 2020 года является актом неофициального разъяснения.

Напомним, на заседании ЦИК 4 декабря 2020 года был рассмотрен вопрос «О вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан». С докладом выступил член Центризбиркома Серик Сыдыков. В своем докладе он разъяснил вопросы реализации полномочий, а также регистрации участников избирательного процесса: доверенных лиц; наблюдателей от политических партий, иных общественных объединений и некоммерческих организаций; наблюдателей иностранных государств и международных организаций; представителей казахстанских средств массовой информации; представителей иностранных средств массовой информации.



