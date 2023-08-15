Некоторые граждане не подчиняются закону - МВД Казахстана о легализации авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев пояснил, как будут регистрироваться автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведен анализ, выявлено порядка 124 тысяч автомобилей, привезенных после 1 сентября 2022 года. В настоящее время 95 тысяч автомобилей, ввезенных из-за рубежа, прошли таможенное оформление в соответствии с требованиями закона, оплатили пошлину, первоначальный регистрационный сбор и поставили на регистрацию. А некоторые граждане не подчиняются закону, не платят пошлины и требуют зарегистрировать этот автомобиль в рамках легализации», - сказал спикер в ходе брифинга в СЦК.

Ранее спикер заявил, что невозможно постоянно позволять и эксплуатировать автомашины. Все действия должны быть в правовом поле.

Легализация транспортных средств, незаконно ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, осуществлялась до 1 июля текущего года.

При этом казахстанцам, столкнувшимся с проблемой, когда иностранное авто не было снято с учета в странах Евразийского экономического союза в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями, дали отсрочку для легализации. Машины можно поставить на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации. Легализовать их можно будет, сняв с учета по месту прежней регистрации в другой стране.

На сегодняшний день легализовано более 220 тысяч автомобилей. Среди них зарегистрировано 17 тысяч автопроизводителей, а временно зарегистрировано более 14 тысяч автомобилей.

Ранее в Министерстве внутренних дел уже предупредили казахстанцев, что автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, невозможно будет легализовать.