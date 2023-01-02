Некоторые функции и полномочия Минэкологии РК передали Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пописал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
3. Определить Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января
1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:
в пункте 1 строку «Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:
«Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 2 января 2023 года
№ 80