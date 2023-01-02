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    Некоторые функции и полномочия Минэкологии РК передали Мининдустрии

    2 Января 2023, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пописал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

    1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;

    2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

    3. Определить Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан правопреемником прав и обязательств Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

    4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января

    1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:

    в пункте 1 строку «Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:

    «Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

    5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 2 января 2023 года

    № 80
    Президент Казахстана МИИР РК Минэкологии
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