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    Некоторые дороги открыли для транспорта в Карагандинской области

    9 Января 2023, 04:08

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Некоторые участки автодорог в Карагандинской области открыли в связи с улучшением погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

    «9 января с 01:20 в связи с улучшением погодных условий открыто движение на участке дороги республиканского значения: А1 «Астана – Темиртау» км. 1291 – 1425, а также на участке «Темиртау – Караганда», - сказано в сообщении ДЧС области.

    Также открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург - Алматы» (1353-1426 км., станция Анар до Темиртау), а также на участках автодороги республиканского значения «Алматы – Екатеринбург» (1610-1492 км., Караганда – село Аксу – Аюлы).

    Ранее сообщалось, что на 37 участках автодорог республиканского значения ограничено движение транспорта.
    Карагандинская область Транспорт Регионы Дороги Караганда
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