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Некоторое оживление на рынке жилья в Казахстане отмечают эксперты

Автор:  
Серик Сабеков
20 Мая 2023, 09:29
Некоторое оживление на рынке жилья в Казахстане отмечают эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество сделок с недвижимостью в апреле по сравнению с мартом увеличилось на 29,5%. Об этом заявила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Повышение числа сделок произошло на фоне снижения их общего числа на протяжении января, февраля и марта. Данный эффект очевиден и понятен - многие откладывали сделки, накапливая отложенный спрос на период ожидания поступлений денежной компенсации на депозиты», - сказала Нина Лукьяненко в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

По ее словам, спрос сохраняется на объекты и в новостройках, и во вторичном фонде.

«Однако есть общий сумбур в сделках как таковых – покупатели не готовы приобретать на тех условиях, на которых были бы готовы продавать свои объекты продавцы. Очень большой разброс в ценах публикуемых объявлений. Впрочем в этом также нет ничего неожиданного - еще пара месяцев, и все встанет на свои места. Число сделок останется на уровне плюс минус 30 тысяч в месяц», - считает Нина Лукьяненко.


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