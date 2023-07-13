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    Некачественную питьевую воду выявили в области Жетысу

    13 Июля 2023, 16:09

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу с начала года исследовали 635 проб питьевой воды, из них 23 не соответствовали гигиеническим нормативам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 6 месяцев текущего года в рамках санитарно-эпидемиологического мониторинга из централизованных систем питьевого водоснабжения населенных пунктов на микробиологические показатели исследовано 635 проб воды, из них 23 пробы, или 3,6%, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов. На санитарно-химические показатели, в том числе на соли тяжелых металлов и пестициды, исследовано 824 пробы воды, из них 55 проб, или 6,6%, не соответствовали требованиям гигиенических нормативов. По несоответствующим пробам территориальными управлениями направлены уведомления в местные исполнительные органы», - сообщили в пресс-службе ДСЭК региона.

    Кроме того, из водоемов первой категории, используемых в качестве источника водоснабжения, исследованы на микробиологические и паразитологические показатели 33 пробы, на санитарно-химические показатели 36 проб воды. Несоответствующие гигиеническим нормативам пробы не установлены. Из водоемов второй категории, используемых для массового отдыха, исследовано на микробиологические показатели 76 проб, на санитарно-химические показатели 79 проб, на паразитологические показатели 48 проб воды. Проб, несоответствующих гигиеническим нормативам, не установлено.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Акимат Здравоохранение Вода Жетысуская область
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