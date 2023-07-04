Некачественно отремонтированную дорогу не принял аким Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Серик Мухамедиев проверил качество работ по укладке асфальта на улицах города. Судя по кадрам на его странице в социальной сети, градоначальника новое покрытие изумило, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео аким города носком ботинка легко сбивает асфальт, показывает трещины и неровности. Некачественная работа на улице 314-й Стрелковой дивизии заметна и без проведения экспертизы.

«Это не работа. Я бы принял, если бы это был ямочный ремонт. Но вы говорите, что асфальт положили. Такую дорогу принимать не буду. Латка на латке. Асфальт не лежит здесь», - прокомментировал С.Мухамедиев.

Он подчеркнул, что подобную работу принимать не будут, деньги не выплатят, пока не будет качественного ремонта дорог.

«О качестве нового дорожного покрытия на этой улице можно сказать и без заключения специалистов национального центра качества дорожных активов. Невооруженным глазом видны недочеты. Заверяю, что ни одна подобная работа не будет принята, соответственно, из бюджета средства направляться за это не будут. Поручил подрядчикам незамедлительно исправить недочеты. Еще одно замечание было по поводу дорожных знаков о закрытии улиц. Их на некоторых участках нет. Горожанам приходится по несколько раз объезжать определенный участок», - написал в Instagram С.Мухамедиев.

Жестко контролировать работы пообещал градоначальник и на улицах Жумабаева и Горького, где реконструкция длится три года. В этом году она должна быть завершена.

На ремонт дорог Петропавловска в нынешнем году направили 6,2 млрд тенге, в 12 раз больше, чем в предыдущий период. Отремонтировать обещают не менее 25 улиц. Пока завершились работы на семи.