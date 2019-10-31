Неизвестный задержан после погрома здания норвежского Минпрома

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина был арестован после того, как в четверг утром разбил несколько окон в Министерстве промышленности и торговли Норвегии молотком. Инцидент произошел в 10:41 утра по местному времени, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мотив, если таковой имеется, нам пока неизвестен», - прокомментировал инцидент для представителей СМИ дежурный офицер Гуро Санднес в полицейском участке Осло.

Министерство торговли и промышленности находится на улице Конгенс-Гейт в центре Осло. После инцидента служба безопасности норвежского министерства попросила всех сотрудников оставаться на местах в течение рабочего дня, избегая приема посетителей.

Полиция взяла под контроль расследование инцидента. Сведений о пострадавших нет.

Автор: Ильяс Омаров