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    Неизвестный устроил поножовщину в Сеуле: есть жертва и раненые

    21 Июля 2023, 13:14

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Мужчина устроил поножовщину возле станции метро Силлим на юго-западе Сеула, убив одного человека и ранив троих прямо посреди бела дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Неизвестный применил оружие возле 4-го выхода из метро в столице Южной Кореи в 14:07 по местному времени в пятницу.

    Полиция задержала подозреваемого на месте происшествия. В настоящее время ведется расследование. Полиция пытается выяснить мотивы нападавшего.

    По словам официальных лиц, раненые в результате инцидента были отправлены в больницу для лечения.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Корея Мировые новости полиция
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