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    • Неизвестный разослал сотрудникам судов письмо о заложенной бомбе в Петропавловске

    15 Августа 2022 13:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудников суда № 2 и специализированного межрайонного экономического суда экстренно эвакуировали с рабочих мест. Неизвестный сообщил о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, информация «об акте заложенной бомбы в зданиях судов» пришла на электронный адрес суда и всех специалистов.

    «По прибытию работников следственно-оперативной группы и департамента по чрезвычайным ситуациям проводились эвакуационные мероприятия судей и сотрудников суда № 2 и специализированного межрайонного экономического суда, которые находятся в одном здании по улице Брусиловского. Взрывчатых веществ не обнаружено. В 11:20 часов объявлено об окончании проверочных мероприятий, сотрудники судов приступили к исполнению служебных обязанностей», - прокомментировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    #Северо-Казахстанская область #Происшествия
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