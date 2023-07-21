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    Неизвестный предмет в порошке для стирки пыталась передать актюбинка осужденному брату

    21 Июля 2023, 15:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - При приеме передачи в исправительном учреждение в Актобе, из порошка для стирки был изъят неизвестный предмет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС.

    Неизвестное вещество темно-коричневого цвета было завернуто в целлофановый пакет, внутри пластикового контейнера с жидким порошком для стирки одежды. Его изъяли сотрудники отдела режима и охраны исправительного учреждения №8 департамента УИС совместно со специалистами-контролерами войсковой части №6655 Национальной

    гвардии.

    Неизвестное вещество пыталась передать осужденному брату 26-летняя жительница города Актобе. Мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На девушку был составлен протокол, начато расследование.

    «На правонарушительницу составлен протокол по статье 297 уголовного кодекса РК, начато расследование. В случае доказательства результатов экспертизы, что неизвестное вещество является наркотическим средством, правонарушительнице грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. А в случае неустановления состава преступления дело будет прекращено», -

    комментирует начальник Департамента УИС по Актюбинской области Руслан Уразбаев.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Криминал
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