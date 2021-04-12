Неизвестный открыл стрельбу у центра вакцинации в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный открыл стрельбу недалеко от одной из парижских больниц в 16-м округе в понедельник утром. Один мужчина погиб, одна женщина - сотрудник службы безопасности госпиталя - находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

По сообщениям, злоумышленник скрылся на двухколесном транспортном средстве. По свидетельству очевидцев, было сделано около шести выстрелов.

Инцидент произошел у частной больницы имени Анри Дюнана в 16-м округе на западе Парижа. Пока причины и обстоятельства инцидента неизвестны. Больница принадлежит французскому отделению Международного Красного Креста и на данный момент является центром вакцинации от Covid-19.