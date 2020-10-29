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    Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты

    29 Октября 2020, 16:53

    НИЦЦА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный напал с ножом на людей в Ницце: трое убиты, несколько человек получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Нападение в Ницце произошло около церкви. Судя по сообщениям СМИ, один человек скончался на месте, а другой чуть позже. Других подробностей пока нет.

    Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил СМИ, что подозреваемый задержан, и что случившееся выглядит как теракт.

    Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в городе продолжается полицейская операция.

    Ницца - знаменитый с позапрошлого века средиземноморский курорт на юго-востоке Франции с населением 340 тысяч человек.

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    Происшествия Франция
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