Неизвестный напал на учителя с ножом в средней школе в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Неизвестный нанес ножевое ранение учителю средней школы в городе Тэджон и сбежал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Подозреваемый, которому от 20 до 30 лет, совершил нападение с ножом на учителя средней школы в районе Тэдок в Тэджоне, в 139 километрах от Сеула, в 10:03 утра по местному времени. Учитель был обнаружен без сознания и доставлен в больницу.

Сообщается, что подозреваемый искал жертву в учительской и, услышав, что он в классе, подождал, пока тот выйдет, прежде чем нанести ему ножевое ранение и сбежать.

По данным полиции, свидетель сообщил, что слышал, как учитель сказал: «Это моя вина».

Подозреваемый был задержан полицией в 7-8 км от места нападения. Полиция пока не раскрывает его личность.

Стоит отметить, что нападения с ножом участились в Южной Корее. В четверг вечером мужчина въехал на автомобиле на пешеходную дорожку, а затем напал на прохожих с ножом в универмаге в Соннаме, к югу от Сеула. В результате инцидента пострадали 14 человек. Двое из 14 жертв, получивших ножевые ранения, находятся в критическом состоянии и могут умереть. Подозреваемый задержан.

21 июля похожий случай произошел в столице Южной Кореи. 33-летний мужчина по имени Чо Сон также зарезал совершенно незнакомого человека в возрасте 20 лет возле станции Силлим в Сеуле, а затем напал на троих мужчин в соседнем переулке. Два дня спустя Чо был официально арестован по обвинению в убийстве и покушении на убийство.