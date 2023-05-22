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    Неизвестный избил женщину в Алматы

    22 Мая 2023, 13:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео нападения неизвестного на женщину в Алматы. Полиция проводит расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным автора видео, инцидент произошел на пересечении проспекта Абая и улицы Саина. В департаменте полиции Алматы отметили, что с заявлением жительница города обратилась в управление полиции Ауэзовского района.

    «По словам женщины, малознакомый гражданин Р. 1992 года рождения беспричинно избил ее. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 107 части 2 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей, назначена судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия
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