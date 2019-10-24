Неизвестные устроили аварию на теплотрассе Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На место происшествия выезжали представители акимата города и тепловых сетей, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодара, 23 октября на пересечении улиц Геринга и Алтайской произошел прорыв на частной тепловой сети.

«Специалисты обнаружили, что тепловая трасса затоплена. Силами коммунальных служб города и монополиста были проведены мероприятия по выявлению причин сложившейся ситуации. Во второй половине дня, ориентировочно в 14:00, была установлена причина затопления тепловой трассы. Неизвестные из хулиганских побуждений в тепловой камере по улице Геринга открыли дренажную задвижку по подающему и обратному трубопроводу», - рассказали в пресс-службе.

Отдел ЖКХ призвал жителей частного сектора заблаговременно готовить сети к отопительному сезону. Материалы по факту порыва на сетях переданы в правоохранительные органы для определения нарушителей и привлечения их к ответственности.