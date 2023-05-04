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    Неизвестные расстреляли учителей в Пакистане

    4 Мая 2023, 21:34

    КАРАЧИ. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Неизвестные расстреляли педагогов во время экзамена в одном из лицеев Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Anadolu.

    По предварительным данным, семь учителей погибли в результате вооруженного нападения на один из лицеев в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

    Неизвестные расстреляли педагогов во время экзамена в лицее города Парачинар. Полиция рассматривает в качестве основной версии теракт.

    Большинство населения Парачинара составляют мусульмане-шииты. В Пакистане школы редко становятся мишенью для нападений.

    Последний крупный теракт в учебном заведении Пакистана был совершен в декабре 2014 года. Тогда в результате вооруженного нападения и взрывов в Пешаваре погибли 148 человек, в большинстве своем учащиеся и учителя.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Пакистан Мировые новости
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