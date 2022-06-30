Неизвестные ранее мутации COVID-19 выявлены в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Наиболее распространенными вариантами в Узбекистане в июле-августе 2021 года были штаммы «дельта», «альфа» и 20А, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство инновационного развития РУ.

Полный геном коронавируса SARS-CoV-2, взятый у 39 больных с тяжелым течением болезни, расшифровали в Узбекистане еще в июле-августе 2021 года. Полный анализ генома клинических изолятов SARS-CoV-2 выявил в общей сложности 223 вариации на уровне нуклеотидов (SNP), из которых 34 были делециями.

«Идентифицированы две ранее неопубликованные новые мутации, а именно мутации A85P и Y479N в неструктурированных белках Nsp13 и Nsp12. Мутация D614G обнаружена в S-белке всех изолятов», - сообщает ведомство.

Варианты SARS-CoV-2 в клинических изолятах проанализированы с помощью Nextstrain. Согласно результатам, наиболее распространенными вариантами в Узбекистане в июле-августе 2021 года были штаммы «дельта» (82%), «альфа» (10,3%) и 20А (7,7%).

По карте географического распространения штамм «дельта» можно разделить на группы России, Дании, США, Египта и Бангладеш. Обмен аминокислот ORF7a: P45L в «дельта»-штаммах играет важную роль в более тяжелом течении заболевания.

«Настоящее исследование показало, что новая фаза рестабилизации Nsp13: A85P и Nsp12: Y479N, неправильное изменение ORF7a: P45L связано с тяжелым прогрессированием заболевания», - отметили в министерстве.

Геномные последовательности 39 секвенированных изолятов зарегистрированы в международных базах данных NCBI, GISAID. Результаты опубликованы в научном журнале PLOS ONE.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На фоне увеличения количества инфицированных в Ташкенте возобновили работу ковид-поликлиники.



