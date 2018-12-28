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Неизвестные напали на церковь в Вене и избили монахов

28 Декабря 2018 07:38 96
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Неизвестные напали на церковь в Вене и избили монахов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как минимум пятеро монахов ранены в ходе разбойного нападения на монастырскую церковь Непорочной Девы Марии в Вене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС

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Двое неизвестных взяли заложников в церкви днем около 13.30 по местному времени и держали их почти два часа, сообщается в Twitter венской полиции. Около 16.15 полицейские обнаружили пострадавших.

Вероятнее всего, причиной нападения было ограбление, считают в полиции, хотя досконально мотивы преступников неизвестны. По меньшей мере, один из нападавших требовал отдать ему деньги и ценности, сообщают полицейские. Версия теракта не рассматривается.

Газета Kronen Zeitung утверждает, что во время нападения были слышны выстрелы.

Представитель полиции Херальд Сорос в разговоре с изданием уточнил, что нападавшие ворвались в церковь и, угрожая огнестрельным оружием, заставили 68-летнего монаха лечь на землю. Они несколько раз ударили его ногами, в результате чего он получил травму головы.

Затем в помещение зашел еще один монах - завязалась драка, в которой одержали верх нападавшие. Затем они избили еще трех служителей церкви, связали их и скрылись.

Полиция проводит спецоперацию по поиску подозреваемых.

На место преступления прибыло федеральное антитеррористическое подразделение, в поиске преступников задействован полицейский вертолет.

Полиция предполагала, что нападавшие могли спрятаться в одном из помещений церковного комплекса, однако поиски оказались безрезультатны.

 

 

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Ключевые слова: Евросоюз, Происшествия,
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