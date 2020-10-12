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    Неизвестные напали на полицейский участок в пригороде Парижа

    12 Октября 2020, 12:46

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Около 40 неизвестных людей, вооружившись арматурой и фейерверками, которые они использовали в качестве снаряда, пытались штурмом взять полицейский участок в одном из пригородов Парижа в прошлую субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    Сообщается, что на видео, опубликованном полицейскими, видно как шквал фейерверков был запущен в сторону полицейского участка в юго-восточном пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн, расположенном в 15 километрах от центра города. Нападавшие пытались проникнуть в здание, но им этого сделать не удалось.

    В полицейском участке сообщили, что жестокое нападение с выстрелами из различных растворов и снарядов продолжалось в течение всей ночи. Новостей о пострадавших среди полицейских не было.

    Говорится, что никаких задержаний на месте происшествия не было, притом, что на видео видны треснутые стекла окон участка и повреждения на автомобилях.

    Мотив для нападения на полицейский участок, третий за последние два года, остается не известным. Участок находится в части города, известной торговлей наркотиками, и охраняется для поддержания правопорядка.

    Мэр пригорода Шампиньи-сюр-Марн, Лорен Джинн (Laurent Jeanne) рассказал, что нападение могло спровоцировать недавняя авария с участием скутера, вину в которой местные жители возложили на полицейских.

    Министр внутренних дел Жеральд Дерманен, в своем Twitter аккаунте, выразил полную поддержку полицейским, «выполняющим сложную работу».

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Франция
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