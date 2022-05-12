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    Неизвестное заболевание выявили у скота в Акмолинской области

    12 Мая 2022, 13:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - У скота в Ерейментауском районе Акмолинской области выявлено заболевание неизвестной этиологии, клинические признаки которого схожи с заболеваниями стоматита, инфекционного ринотрахеита и ящура. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в управлении ветеринарии Акмолинской области.

    Для профилактики региону требуется 1,4 млн доз вакцины для КРС и 1,6 млн доз - для МРС.

    Как сообщили в ведомстве, большое количество животных с заболеванием неизвестной этиологии зарегистрировано в пяти населенных пунктах Ерейментауского района - городе Ерейментау, селах Акмырза, Еркиншилик, Веренка и Енбек, а также в 14 отгонных участках.

    «Всего в Ерейментауском районе заболело 2,5 тыс. голов КРС и 1,7 тыс. голов МРС. В том числе в селе Еркиншилик Ерейментауского района на 11 мая заболело 2,3 тыс. голов КРС и 1,6 тыс. голов МРС. После симптоматического лечения ветеринарными врачами выздоровели 698 голов КРС и 300 голов МРС. Пали 19 голов КРС», - сообщили в ведомстве.

    Больное поголовье скота осматривается специалистами ветеринарной службы во всех населенных пунктах, проводится симптоматическое лечение.

    Так, ветеринарной станцией Ерейментауского района для лечения больных животных были закуплены ветеринарные препараты на сумму 5 млн тенге, как возвратные средства. В соответствии с законодательством, лечение проводится за счет владельцев.

    Для установления диагноза на особо опасные заболевания из села Еркиншилик дважды были направлены биологические материалы (сыворотка крови и слюна) больных животных в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии». Результаты на ящур отрицательны.

    «Владельцам животных в качестве профилактики заболевания неизвестной этиологии не рекомендуется прием в пищу сырого молока, а также продуктов, приготовленных на его основе. Очень важной мерой в профилактике является кипячение и пастеризация молока», - пояснили ветеринары.

    Клинические признаки заболевания неизвестной этиологии схожи с заболеваниями стоматита, ящура и инфекционного ринотрахеита.

    «Одной из действенных мер профилактики ящура является вакцинация. Поэтому акиматом области в конце 2021 года был утвержден план по профилактике ящура сельскохозяйственных животных и направлен в министерство. Для профилактики ящура Акмолинской области требуется 1,4 млн доз вакцины для КРС, 1,6 млн доз - для МРС, 114 тысяч доз - для свиней», - резюмировали в ведомстве.

    По информации специалистов Министерства сельского хозяйства, вакцина против ящура в регион поступит в середине мая.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Сельское хозяйство Регионы Казахстана Вакцинация
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