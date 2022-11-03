Неизвестная версия гибели золотоордынского хана Уруса - средневековый автор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Многие «белые пятна» нашей истории постепенно стираются. Стараниями отечественных историков неизвестные доселе широкому кругу казахстанцев письменные источники, свидетельства старинных авторов становятся достоянием общественности. О том, как блестящий летописец из Хивы Утемиш-хаджи ибн Маулана Мухаммад Дости в тюркоязычном произведении «Чингиз-наме», датируемом первой половиной шестнадцатого века, изложил оригинальную версию гибели потомка Шынгыс хана - Урус хана, читайте в аналитическом материале корреспондента МИА «Казинформ».

Отметим, что трактат был изучен еще в советское время, однако впоследствии был незаслуженно предан забвению. Переводчиком этого оригинального сочинения стал видный казахстанский исследователь восточной литературы Вениамин Юдин (1928-1983 гг.), введший в отечественный научный оборот такие понятия, как «степная устная историология» и «чингизизм».

Юдин Вениамин Петрович. Фото: e-history.kz

Ученый осуществил глубокий анализ этой малоисследованной и до него не употреблявшейся при изучении истории Казахстана рукописи. Историк использовал источник для воспроизведения достоверной политической и социально-экономической картины просторов Дешт-и-Кыпчака XIV века, хранивший ценные сведения о военном деле, быте, культуре, идеологии и языке кочевого населения.

Труд средневекового летописца столь оригинален, что казахстанский востоковед, опираясь на этот источник, написал ряд научных работ по истории Казахстана. «Орды: Белая, Синяя, Серая, Золотая», повествующая о зарождении династии Бату хана, «Переход власти к племенным биям и неизвестной династии тукатимуридов в казахских степях в XIV в.», посвященная вопросам восточных письменных источников, степной устной историологии и предыстории Казахского ханства, «Неизвестная версия гибели Урус-хана», описывающая политическую историю Восточного Дешт-и-Кыпчака XIV в. и «О строительстве мавзолея Кыйата Джир-Кутлу на Сырдарье в XIV в.», рассказывающая о династийных коллизиях в Дешт-и-Кыпчаке.

Воины Джучи. Фото: zolord.ru

Вот как свидетельствует автор средневекового летописания о своих научных изысканиях: «В хрониках, которые я видел, записаны имена лишь меньшей части их, и все. Благодаря чему и при каких обстоятельствах становились они ханами, упомянуто не было и не были упомянуты даже имена большей части их. Так как у меня было стремление надлежащим образом знать об их обстоятельствах, то по этой причине именно направлялся я непременно к любому человеку, о котором говорили, что такой-то хорошо знает предания, и устанавливал истину и вызнавал у него, и, взвесив на весах разума, приемлемое сохранял в памяти, а неприемлемое отвергал».

Таким образом, автор из множества свидетельств доверял только тем, которые наиболее могли соответствовать истине, просеивая через сито своей информированности рассказы повстречавшихся ему путешественников, вельможных людей и даже ханов. Составленное таким манером на основе устных преданий кочевников Дешт-и-Кыпчака произведение погружает современного читателя в события тринадцатого-четырнадцатого веков, благодаря чему мы получаем возможность окунуться в атмосферу периода правления Шынгыс-хана и его потомков, и завершаем увлекательное путешествие на истории об известном всем нам хане Тохтамыше.

Тюркоязычное произведение «Чингиз-наме». Фото: twirpx.com

Книга «Чингиз-наме» содержит богатейшие сведения о жизни наших предков во времена, о которых мало что известно современным историкам. К примеру, автор «Чингиз-наме» использует термин «қазақ» при описании событий, происходивших на сто лет раньше появления на исторической арене Казахского ханства. Рассказывая о молодом султане Тохтамыше, будущем хане Золотой орды, он утверждает, что тот долгое время «казаковал».

Утемиш-хаджи также приводит свою версию о времени распространения ислама на территории Великой степи. Вопреки общепринятому мнению об обращении степняков в ислам в правление Узбек хана, автор «Чингиз-наме» свидетельствует, что сей исторический факт имел место раньше, во времена правления Берке-хана.

Берке хан. Фото: wikipedia.org

Он отмечает, что Берке-хан «большую часть неверных обратил в ислам». Но, после его смерти обратилось оно опять в племя отступников: «Словом, во время Берке-ханово обратилось в ислам племя узбекское. После него же обратилось оно опять в племя отступников и стало неверным. Но не претерпевал уже изменений ислам племени узбекского с этого вот момента, когда стал мусульманином Узбек-хан».

Автор «Чингиз-наме» приводит оригинальный рассказ о том, как верховная власть в Дешт-и-Кыпчаке перешла ко второму сыну Джучи - Бату. Согласно летописи, после смерти отца между старшим сыном Орда-Эженом и Бату возник спор, кому из них быть ханом в Улусе Джучи. Братья уступали власть друг другу, затем решили, что их рассудит Великий хан. Их дед Шынгыс хан поставил им три юрты: белую юрту с золотой дверной рамой (алтын босағалы ақ) установили для Саин-хана (Бату), синюю юрту с серебрянной рамой (күміс босағалы көк) для Орда-Эжена, серую юрту со стальной рамой (болат босағалы боз) для Шайбана (пятого сына Джучи). По версии Утемиш-хаджи, Шынгыс хан возвысил трех внуков над остальными, определив при этом их ранги. В повествовании наглядно выделяется символика цветов и металлов в иерархии ценностных представлений тюрков: белое, синее и серое, золото, серебро и сталь.

Шынгыс хан. Фото: wikipedia.org

Как следует из рассказа, Шынгыс хан в соответствии с ханской ясой отдал Саин-хану правое крыло с вилайетами на реке Едиль, а левое крыло с вилайетами вдоль Сырдарьи выделил Орда-Эжену: «Вернувшись от Великого хана, Саин хан снарядил войско и пошел походом на Маскав, город вилайета Урус.»

Из истории мы знаем, что Бату основал Золотую орду, а передовые отряды его воинов дошли до Адриатического моря. Однако после смерти последних потомков второго сына Джучи - ханов Золотой орды Джанибека и Бердибека в Дешт-и-Кыпчаке более чем на 20 лет установилась смута: «Стал ханом на троне отца своего сын Джанибек хана Бердибек. В его время было много смут. Кыйат Мамай забрал правое крыло и ушел с племенами в Крым, а левое крыло увел на берег реки Сыр Тенгиз-Бука, сын Кыйата Джир-Кутлу. Бердибек хан со своими людьми находился в Сарае. Три года был он государем в городе Сарай, затем скончался».

Затем автор повествует о событиях, отголоском которых станет зарождение Казахского ханства. В летописи говорится, что Тохтамыш-оглан отгонял от эля Урус хана табуны и совершал набеги на его эль, словом, казаковал.

Тохтамыш. Фото: faktoved.ru

Из рукописи следует, что ширин, барин, аргун и кыпчак были давними, со времен предков, элями Тохтамыш-оглана. И когда оглан, подвизаясь в казаках, стал периодически похищать ханский скот, сорви-головы, лихие молодцы из этих элей потянулись к нему в нукеры и начали поддерживать его. Стал тогда творить жестокие насилия над этими элями и Урус-хан.

Представители угнетаемых родов послали тогда человека с наказом к Тохтамыш-оглану: «Из-за тебя изливает гнев Урус-хан на нас и отбирает у нас скот. Беда нависла уже и над нашими головами. Если не сумеешь ты как-то позаботиться о нас, то руки наши вцепятся в твой ворот, когда грядет день Страшного суда!» Расстроился, повествует автор, Тохтамыш-оглан, когда услыхал эти слова, и сказал посланцу: «Как двинетесь в этом году на летовки, кочуйте позади всего эля. На летовку располагайтесь на берегу реки и готовьтесь. Бог даст, буду жив, проберусь к вам непременно!»

С наступлением весеннего тепла Урус-хан отправился на летние пастбища. Следом за всем элем перекочевал и упоминавшийся эль. Когда аулы достигли летних жайляу, каждый эль устраивался на берегу какого-нибудь водоема. Решившие откочевать от хана эли расположились летним кочевьем на берегу обусловленной речки. Люди пили кумыс и предавались удовольствиям и развлечениям.

В это-то время Тохтамыш-оглан и пробрался тайно в их лагерь. Поскольку, как было договорено, они заранее подготовились, то каждый глава семьи заложил в телегу пару коней, посадил своих детей, и бежали они в направлении реки Едиль. Бросившийся в погоню Урус хан нашел свою погибель в одной из стычек.

Дальше мы читаем: «Затем Тохтамыш-оглан выступил в путь и пришел к реке Едиль. В городе Сарае не было ни хана, ни султана. Пришел, взял Сарай и, воспользовавшись случаем, прочитал в пятничной мечети хутбу на свое имя и стал ханом».

После этого он выступил в поход и пошел на кыйата Мамая, который уже пережил поражение на Куликовом поле. Властитель Крыма пошел ему навстречу с большим войском. Произошло жестокое сражение. Войско Мамая было разбито, а сам он был схвачен. Умертвили его, эль его забрали и привели на берег реки Едиль. После этой победы в городе Сарае на троне Саин-хана Тохтамыш-хан стал великим государем.

Памятник Жошы хану в Улытау. Фото: gov.kz

Без сомнения, сведения средневекового трактата представляют для нас важное значение, в нем мы находим картины политической, этнополитической, хозяйственной, социально-культурной жизни наших предков в XIII-XIV веках. Утемиш-хаджи не устает повторять, что рассказы о таком-то и таком-то случае широко распространены среди узбеков, под которыми он подразумевает не только тюрко-язычные роды и племена всего Дешт-и-Кыпчака от Дуная до Иртыша, но и тех, которые к тому времени расселились вместе с Шайбанидами в пределах Хорезма. Как известно, позже часть кочевых узбеков станет называться казахами, и появится Казахское ханство.

Мавзолей Джучи, на заднем плане остатки ставки/орды. Фото:akorda.kz





Главное фото взято с exk.kz



