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    Неизвестная болезнь унесла жизни 15 человек в Нигерии

    2 Ноября 2020, 20:41

    АБУДЖА. КАЗИНФОРМ – 15 человек погибли в результате вспышки неизвестной болезни в общинах Уте Окпу и Ика в штате Дельта в Нигерии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IOL.

    По словам государственного комиссара по вопросам здравоохранения доктора Морди Ононье, болезнь унесла жизни 15 человек в возрасте 18-25 лет в течение последних двух недель, а также десятки людей были госпитализированы в местные больницы.

    Сообщается, что министерство здравоохранения страны уже приступило к расследованию смертей, установлению причины неизвестной болезни и способов по предотвращению ее распространения.

    По словам Ононье, смерть 15 людей могла быть вызвана вирусной геморрагической лихорадкой или лекарственной интоксикацией.

    Членов общин и жителей штата предупредили о болезни и посоветовали соблюдать гигиену в связи с приближением засушливого сезона.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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