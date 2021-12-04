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    Неиспользуемые земли и пастбища в Мангистау вернули государству

    4 Декабря 2021, 19:46

    МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году по Каракиянскому и Мангистаускому районам возвращены в государственную собственность земельные участки площадью 303 025 гектаров. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил исполняющий обязанности руководителя управления земельных отношений региона Сабит Сейдалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В рамках проекта космомониторинга, посредством веб-портала «Qoldau.kz» по области выявлено 799 субъектов неиспользуемых пастбищ, общей площадью 2 миллиона 659,8 тысячи гектаров.

    «В настоящее время из них в государственную собственность возвращено 16 субъектов площадью 2 247 725 гектаров. Кроме того, в прошлом году посредством веб-портала по использованию земель сельскохозяйственного назначения физическим и юридическим лицам направлены 612 уведомлений землепользования», - сообщил Сабит Сейдалиев.

    Со слов спикера, передача земель в районах и городах через аукционы осуществляется регулярно. В настоящее время аукционы полностью проходят на сайте www.gosreestr.kz «Электронная торговая площадка». Земельные участки коммерческого назначения предоставляются через аукционы, сельскохозяйственного назначения - конкурсы.

    С начала года в области проведено 19 аукционов на 157 земельных участков предпринимательского назначения общей площадью 80,0 гектаров, которые были проданы на сумму 186 485 000 тенге.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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