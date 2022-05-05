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    Неиспользуемые сельхозземли возвращают в госсобственность в Актюбинской области

    5 Мая 2022, 07:50

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 500 тыс. га неиспользуемых сельхозземель вернули в собственность государства в Актюбинской области. Об этом сообщили в ходе совещания по вопросам эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления сельского хозяйства, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Актюбинской области составляет более 26,5 млн га, в том числе пастбища – 24,8 млн га. В сельскохозяйственном обороте используется свыше 12,5 млн га.

    Путем досрочного расторжения договоров аренды в государственный земельный фонд было возвращено 524,8 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них 39,2 тыс. га составляют пашни.

    В связи с этим аким области Ондасын Уразалин поручил продолжить работы по возврату в государственную собственность неиспользуемых земельных участков.

    «Вместе с выявлением и изъятием неиспользуемых земель сельхозфонда в пользу государства необходимо обеспечить их рациональное использование», - подчеркнул Ондасын Уразалин.

    Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос обеспечения пастбищными угодьями населенных пунктов. В настоящее время по области проводится работа по увеличению их площади. На данный момент общая площадь пастбищ населенных пунктов Актюбинской области составляет 3,8 млн га.


    Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Сельское хозяйство Регионы Общество
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