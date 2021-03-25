Неиспользуемые сельхозземли: о результатах космомониторинга рассказал Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 2016 по 2020 годы по Казахстану было выявлено 15,4 млн га неиспользуемых сельхозземель. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2015 года функции государственного контроля за выявлением неиспользуемых земель осуществляются местными исполнительными органами. В результате проведенной работы в период с 2016 по 2020 годы было выявлено с нарастающим итогом 15,4 млн га неиспользуемых сельхозземель, из которых 5,4 млн га заново вовлечены в сельхозоборот, 5,6 млн га возвращены в госсобственность, а по 4,4 млн га проводится работа по их изъятию через судебные органы», - сказал в ходе первого заседания Комиссии по земельной реформе министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Он напомнил, что после внесения законодательных изменений в 2019 году, начиная с января 2020 года, был запущен Пилотный проект по космомониторингу сельхозземель в четырех областях, такие как Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Мангистауская области.

«Эти области были выбраны не случайно, именно от этих регионов отмечалось наибольшее поступление заявлений и жалоб в сфере землепользования. По состоянию на декабрь 2020 года пилотный проект в указанных регионах завершен. По результатам космомониторинга в пилотных регионах выявлено 8,3 млн га, это в основном пастбища - 7,6 млн га и пашня – 0,7 млн га. Из них заново вовлечено в сельхозоборот 2,2 млн га, возвращено в государственную собственность 2,6 млн га, находится в работе у местных исполнительных органов 3,5 млн га», - проинформировал С. Омаров.

Отметим, что с 1 января 2021 года космомониторинг применяется на всей территории республики.

Министр также добавил, что для обеспечения гласности при проведении мероприятий, связанных с предоставлением и использованием пастбищ законодательно предусмотрено участие органов местного самоуправления в разработке Плана по управлению пастбищами и их использованию.

«Органы местного самоуправления заслушивают и обсуждают ежегодные отчеты местных исполнительных органов по использованию пастбищ, участвуют при рассмотрении вопроса о перераспределения пастбищ, в реализации Плана по управлению пастбищами, взаимодействуют с пастбищепользователями, объединениями пастбищепользователей по вопросам управления и использования пастбищ», - отметил С. Омаров.

Напомним, Комиссия по земельной реформе была создана по поручению Главы государства для обсуждения норм проекта Земельного кодекса РК и выработки предложений.

Ранее был утвержден состав Комиссии по земельной реформе.