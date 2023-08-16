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    Неиспользуемые сельхозземли через суд возвращают в СКО

    16 Августа 2023, 16:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года в госсобственность вернули около 105 тысяч га земель сельхозназначения. Всего до конца года рассчитывают обеспечить возврат 330 тысяч га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Бакитжана Бекиша, с июня совместно с областной прокуратурой ведомство подает исковые заявления в суд по выданным предписаниям прошлого года. Если нарушения не устранены, то неиспользуемые земли изымают принудительно. Департамент подал два иска в суд о принудительном изъятии 5,3 тысячи га пастбищ. Всего нарушения не устранили 44 хозяйства на площади более 244 тысячи га.

    «С начала года по землям сельхозназначения проведены 32 проверки на площади 65,5 тысячи га. Выявлено 23 нарушения на площади 37,9 тысячи. Выдано 23 предписания об устранении нарушений, которые направлены в департамент госдоходов для применения увеличенной в 20 раз ставки налога. Наложено 20 штрафов на сумму более 1,6 млн тенге», - добавил Б. Бекиш.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Прокуратура
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