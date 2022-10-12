Нехватку грузовых вагонов для экспортеров зерна отмечают мажилисмены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Введение квоты на экспорт пшеницы и муки привело к массовым проблемам. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Бауржан Сартбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, ранее были введены ограничения на экспорт зерна до 30 сентября приказом МСХ от 5 июля 2022 года «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан», и решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Несмотря на ожидание положительного результата, введение запрета на экспорт и распределение квот привело к массовым проблемам. В конце августа производители уже имели свежий урожай и могли обойтись без квот. Самый большой минус в том, что отечественные производители потеряли хорошую цену. То есть, в августе, сентябре была очень хорошая рыночная цена, по которой наши крестьяне могли бы продать эту пшеницу на экспорт. Сегодня цена понизилась и, соответственно, крестьяне не могут рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами», - сказал Бауржан Сартбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен продолжил, что в середине сентября МСХ отменило своим приказом квотирование на экспорт пшеницы, осознав ошибочность своего решения, но теперь крестьяне столкнулись с еще одной проблемой.

«Эта проблема заключается в том, что экспортеры не могут своевременно получать зерновозы и порожние вагоны на станции отгрузки. Грузоотправители не имеют возможности планировать отгрузку с элеваторов, срывают сроки поставки по контрактам, а также несут расходы по выставленным штрафам от КТЖ за неисполнение плана перевозки», - заявил Бауржан Сартбаев.

Кроме этого депутат добавил, что на станциях погрузки присутствует острая нехватка маневровых локомотивов. При подходе вагонов на станцию отправления вагоны на элеватор подаются с большой задержкой (иногда до 4–5 суток). Затем складывается аналогичная ситуация и при сдаче оформленных партий. При этом экспортерам выставляются станционные простои как от КТЖ, так и от собственников вагонов. Вследствие проблем с отгрузками, многие элеваторы переполнены, и крестьяне не могут реализовать зерно, и, соответственно, недополучают значительные валютные поступления, использование которых положительно повлияло бы на развитие аграрного потенциала страны.

Исходя из вышеизложенного депутаты предлагают:

- Срочно решить вопрос по обеспечению экспортеров вагонами зерновозами;

- Полностью отменить штрафные санкции в отношении грузоотправителей зерна и продуктов его переработки за невыполнение плана перевозки и сверхнормативный простой вагонов на станционных и прочих ж/д путях, допущенный по причине несвоевременного предоставления КТЖ маневровых и магистральных локомотивов;

- Создать при КТЖ оперативный штаб по вопросам движения вагонов с обязательным включением в его состав представителей бизнеса (вагоновладельцев и грузоотправителей) для принятия комплексных мер по увеличению скорости движения поездов.