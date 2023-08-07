Нехватки воды в столице нет - аким Астаны отчитался в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по исполнению поручений Главы государства по дальнейшему развитию города Астаны рассмотрены на совещании в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе Генерального плана развития города до 2035 года, Программы реновации до 2030 года и Единой концепции озеленения.

Он также проинформировал о строительстве первой очереди ТЭЦ-3 и двух газовых теплостанций общей мощностью 1130 Гкал. Это позволит создать профицит тепловой энергии до 2026 года при сохранении существующих темпов строительства жилья.

В части водоснабжения ведутся работы по строительству второй нитки водовода протяженностью 44 км. Наряду с этим идет проработка комплекса сооружений от Нуринского месторождения подземных вод, расширения насосной станции Тельмана, проектов нового водовода от канала им. К.Сатпаева и четвертой насосно-фильтровальной станции. Исполнение намеченных планов обеспечит необходимый задел до 2035 года. На сегодняшний день нехватки воды в городе не наблюдается.

Что касается развития транспортной инфраструктуры, в текущем году реализуется 30 проектов по строительству и ремонту автодорог, а также завершению моста Тәуелсіздік. В дальнейшем планируется начать строительство продолжения пр. Тәуелсіздік до выхода на пр. Кабанбай батыра, что позволит разгрузить основные артерии левого берега. Параллельно прорабатывается строительство двух мостов в районе Газмашаппаратуры (начало ул. Кенесары), которые позволят снять транспортную загруженность с пр. Туран и ул. Айтматова.

Кроме того, аким рассказал о решении проблем дольщиков, проектировании крупного канализационно-очистного сооружения, реализации проекта LRT и проработке ряда других вопросов.

С докладами об исполнении поручений Главы государства по курируемым направлениям выступили заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, экологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, энергетики – Алмасадам Саткалиев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, науки и высшего образования – Саясат Нурбек.

Премьер-Министр подчеркнул, что решение вопросов развития столицы является одним из важнейших направлений работы Правительства.

«Нужно по всем пунктам, озвученным Главой государства, продолжить реализацию необходимых мер. В частности, акимату столицы с учетом выделенного финансирования обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ на всех инфраструктурных проектах, в том числе проблемных объектах долевого строительства», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также поручил при формировании и уточнении республиканского бюджета рассмотреть вопросы финансирования приоритетных проектов Астаны, а также до конца года разработать и внести в Правительство Комплексный план развития столичной агломерации.