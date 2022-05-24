Нехватка воды ощущается в южных регионах - глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ноября прошлого года в южных регионах были начаты подготовительные работы к вегетационному периоду. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из всего водозабора на регулярное орошение приходится около 11,6 кубических км воды, из этого объема 97% приходится на 4 южные области. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с общей площадью орошения 1,28 млн гектаров, или 80% от всей площади по стране», - сообщил в ходе заседания Правительства Сериккали Брекешев.

«В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны. Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в этих регионах с ноября 2021 года были начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду», - проинформировал глава Минэкологии.

Он сообщил, что министерством был утвержден план работы в межвегетационный и вегетационный периоды 2021-2022 годов, в рамках которого реализуются внешние и внутренние мероприятия. Так, согласно плану будет проводится работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ. Кроме того, запланированы ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования, также сокращение площадей влагоемких культур.