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    Нехватка воды ощущается в южных регионах - глава Минэкологии

    24 Мая 2022, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С ноября прошлого года в южных регионах были начаты подготовительные работы к вегетационному периоду. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из всего водозабора на регулярное орошение приходится около 11,6 кубических км воды, из этого объема 97% приходится на 4 южные области. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с общей площадью орошения 1,28 млн гектаров, или 80% от всей площади по стране», - сообщил в ходе заседания Правительства Сериккали Брекешев.

    «В последние годы нехватка воды ощущается в южных регионах страны. Для обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в этих регионах с ноября 2021 года были начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду», - проинформировал глава Минэкологии.

    Он сообщил, что министерством был утвержден план работы в межвегетационный и вегетационный периоды 2021-2022 годов, в рамках которого реализуются внешние и внутренние мероприятия. Так, согласно плану будет проводится работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ. Кроме того, запланированы ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек, очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования, также сокращение площадей влагоемких культур.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Сельское хозяйство Минэкологии Вода
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