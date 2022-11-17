Нехватка водителей и устаревший транспорт – основные проблемы карагандинских автопарков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О том, что изменилось после введения дифференцированного тарифа в общественном транспорте Караганды доложили в отчете руководители автопарков перед акимом области. По их словам, водители пассажирских автобусов работают по расписанию и нет гонки за пассажирами.

Глава региона отметил, что нарекания от жителей на работу автобусов продолжают поступать. Карагандинцы жалуются на долгое ожидание и переполненные салоны.

В области действуют 203 регулярных маршрута. Работают 39 перевозчиков, в автопарках которых более 900 автобусов.

«В этом году восстановлено движение по семи межрайонным маршрутам, которые были закрыты из-за пандемии. Города-спутники охвачены шестью межрайонными маршрутами в направлении городов Темиртау, Шахтинск, Сарань, Абай, а также поселков Топар и Шахан. Ежегодно на этих маршрутах перевозится более 5,5 млн человек. На линиях задействованы автопарки № 3 и 5», – сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сабит Оспанов.

Он также отметил, что ведется ежедневный контроль за выходом автобусов на линию. Пассажиры могут отслеживать движение пригородных автобусов в режиме реального времени через приложение Bus09.

В сентябре этого года по маршруту Караганда – Абай запущено 10 автобусов Mercedes.

Остаются проблемы на маршрутах Караганда – Темиртау и Караганда – Шахан. Они объясняются устаревшим автопарком и нехваткой водителей. В Караганде 224 вакансии.

Что касается обновления транспорта, то автопарк № 5 уже подал заявку в Фонд развития промышленности на закупку 58 новых автобусов – 50 городских и 8 пригородных. Автопарк № 3 в следующем году собирается приобрести 30 новых пригородных автобусов.

«Необходимо отслеживать и оперативно реагировать на нарекания со стороны пассажиров. Автокомбинаты должны все свои обязательства выполнять. В прошлом и в этом году мы значительно увеличили субсидирование. Идет процесс обновления транспорта, внедрение электронного билетирования – все это направлено на улучшение сервиса», – отметил Женис Касымбек.

Но претензии есть не только к перевозчикам. В общественном транспорте стало больше безбилетников. Сейчас в Караганде работают 50 контролеров автопарка № 3 и 30 контролеров компании ONAY. Пока они предупреждают пассажиров об ответственности за безбилетный проезд. В декабре от слов перейдут к делу. На линию контролеры будут выходить с полицейскими и штрафовать тех, кто не оплатил проезд.



