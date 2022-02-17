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    Нехватка учителей наблюдается в ряде районов Алматинской области

    17 Февраля 2022, 20:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы качества образования и образовательного процесса в образовательных учреждениях обсудили в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима области Батыржан Байжуманов отметил, что важнейшей задачей педагогов сегодня является обеспечение учащихся качественным образованием и воспитанием.

    По его словам, качество образования в прошлом году в регионе составило 65,6%.

    На совещании было поручено принять конкретные меры по привлечению педагогов и формированию резерва директоров.

    По его словам, сегодня потребность в учителях составляет 891 человек.

    Стоит отметить, что наибольшая нехватка учителей наблюдается в Илийском, Талгарском, Карасайском, Алакольском, Аксуском, Енбекшиказахском, Раимбекском, Жамбылском, Кербулакском, Коксуйском, Каратальском, Сарканском Талдыкорганском, Капчагайском и Текелийском районах.

    Кроме того, управлению образования, акимам городов и районов поручено следить за своевременным планированием строительства школ с учетом роста количества учащихся и прироста населения, а также активизировать работу по привлечению инвесторов для строительства частных школ.

    «В 2022 году в области планируется построить 38 объектов образования. На эти цели из казны выделено 21,599 млрд тенге. Кроме того, по области планируется реконструировать 136 школ»,- отметил спикер.

    К слову в настоящее время в области по техническим, перерабатывающим и строительным специальностям обучаются 9260 учащихся (27,5%), по информационно-коммуникационным технологиям в колледжах области обучаются 2755 детей (8,2%).

    С учетом этого Батыржан Байжуманов отметил, что в соответствии с поручением Президента Алматинская область будет уделять особое внимание подготовке профессиональных инженерно-технических кадров.

    По итогам II четверти 2021-2022 учебного года качество образования в городских школах области достигло 62%, а в сельских- 63,4%.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Образование Общество Трудоустройство
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