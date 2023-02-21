Нехватка пастбищ, мясохранилищ и кадров - фермеры Абайской области озвучили проблемы Серику Жумангарину

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с крестьянскими хозяйствами и предпринимателями Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

17-18 февраля вице-премьер ознакомился с работой крестьянских хозяйств, торгово-логистического и оптово-распределительного центров, встретился и обсудил с предпринимателями региона актуальные вопросы.

Крестьянское хозяйство «Красный партизан» занимается растениеводством, является семеноводческим хозяйством. В 2017 году здесь был запущен зерносушильный комплекс на 300 тонн в сутки с единовременным хранением в 12 тысяч тонн. В 2021 году эти мощности увеличили на 1 тысячу тонн зерна в сутки и объемы хранения еще на 12 тысяч тонн. Общая площадь пастбищных угодий составляет 12 тысяч га.

При встрече с учредителем хозяйства Валерием Лопатиным Серик Жумангарин расспросил о дальнейших планах развития.

«Не планируется ли переработка зерна? К примеру, в Северном Казахстане из зерна получают глютен, крахмал, конечно, это вложения другого уровня, но зато есть независимость от соседей и налажен рынок сбыта», — спросил он.

В каждом хозяйстве – не без проблем. Нехватку пастбищных земель как основной барьер развития отметили на ферме Петра Лазарева ТОО «Лазарев и К», занятого животноводством и растениеводством, а отсутствие квалифицированных кадров – в крестьянском хозяйстве «Новая Заря». В 2014 году предприятие ввело в эксплуатацию животноводческий комплекс с доильным залом на 400 голов. На сегодня в «Новой заре» работают 134 человека, однако, по словам руководства предприятия, вопрос с трудовыми ресурсами стоит очень остро.

Широкий спектр направлений представлен в крестьянском хозяйстве «Е. Зайтенов». Предприятие занимается растениеводством, молочным животноводством, глубокой переработкой продукции, выращивает подсолнечник, пшеницу, ячмень, кукурузу на силос, многолетние травы. Общая площадь земель — 13,1 тысячи га. Здесь налажена переработка говядины и молока, производят различные виды колбас и сыр.

«То, что я сегодня увидел – это очень хорошо. Вам нужно расширяться. Нужно расширять сырный цех, глубокую переработку молока – творог, сыры, особенно твердых сортов. По пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто делает в Казахстане сыр», — подчеркнул Серик Жумангарин.

На сельскохозяйственной ярмарке в ТЛЦ «Северный» вице-премьер ознакомился с ассортиментом реализуемой продукции и ценами.

Торгово-логистический центр «Северный» открылся в 2015 году и стал постоянной площадкой для проведения ярмарок выходного дня напрямую от производителей сельскохозяйственной продукции региона. Жители Семея приезжают сюда за свежим мясом, молочными товарами и овощами по доступным ценам.

Также министр торговли и интеграции посетил крупнейший торгово-логистический центр «JOLAMAN». Центр занимает площадь в 20 га, здесь построены сухие склады, овощехранилище, коммерческие помещения, камеры хранения, оснащенные современным вентиляционным и холодильным оборудованием. Общая вместимость овощехранилища составляет 5 370 тонн плодоовощной продукции.

На крупнейшей в Абайском регионе агрофирме «Приречное», расположенной в одноименном пригородном селе, выращивают картофель по голландской технологии, другие овощи, кормовые культуры. Здесь работают 180 человек.

Серик Жумангарин также встретился с предпринимателями и сельхозпроизводителями Абайской области.

«За эти два дня я посетил предприятия Восточно-Казахстанской и Абайской областей, вижу, что проделана большая работа. Мы рады вашим успехам и благодарны за ваш труд. Цель государства на ближайшие годы в сельском хозяйстве – нарастить объемы производства основных продуктов питания до полного закрытия потребности внутреннего рынка, а в дальнейшем – выйти на экспорт», — отметил Серик Жумангарин.

Предприниматели и сельхозтоваропроизводители задали министру ряд вопросов, касающиеся форвардного финансирования, работы цифровых систем агропромышленного комплекса.

Обеспокоенность предпринимателей вызывают вопросы отсутствия мощностей по переработке мяса и его хранения (мясохранилищ), выдачи кредитов и проведения ветеринарных проверок скота.

По итогам встречи и визита в целом Серик Жумангарин дал ряд поручений Министерству сельского хозяйства и АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» для проработки поднятых предпринимателями области вопросов.





Фото: primeminister.kz