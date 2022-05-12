Нехватка наличных денег в банкоматах наблюдается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистанцы стали массово снимать наличные денежные средства с пластиковых карт и менять доллары на сумы. Об этом заявил Центральный банк Узбекистана, комментируя сообщения в социальных сетях о нехватке наличных денег в банкоматах страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным финрегулятора, из-за роста сезонной экономической активности со второй половины марта наблюдается огромный спрос на наличку среди населения. Только за вторую половину марта ЦБ дополнительно ввел в обращение 1,12 трлн сумов, а в апреле - 6,34 трлн сумов наличными. За последние 11 дней мая уже дополнительно выпущено 1,11 трлн сумов.

«За март и апрель было выдано дополнительно 8 трлн сумов. В основном, это было связано с резким увеличением конвертации иностранной валюты на национальную. За два месяца эта потребность возросла с привычных 11 трлн сумов до 19,3 трлн сумов. Также с пластиковых карт было обналичено на 4 - 4,5 трлн сумов больше (с 17 трлн сумов до 22 трлн сумов)», - заявил Центробанк.

В ЦБ отметили, что если весной 2021 года было дополнительно выпущено в обращение 2,5 трлн сумов, то в марте-апреле этого года этот показатель увеличился в три раза.

Регулятор заверил, что ведется работа над устранением дефицита налички в банкоматах. Сейчас основными проблемами являются логистика и размещение в банкоматах.

Также в ЦБ добавили, что полное и бесперебойное использование субъектами предпринимательства платежных терминалов при расчетах банковскими картами будет способствовать устранению этих проблем.