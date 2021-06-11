Негативные факторы в сфере АПК Казахстана перечислил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед агропромышленным комплексом Казахстана стоит много задач. Об этом заявил заместитель председателя Сената Парламента РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента обретения независимости было подготовлено 10 программ по развитию аграрного сектора, что говорит о том, что государственная политика уделяет этому направлению особое внимание. Перед агропромышленным комплексом Казахстана стоит много задач. Одна из них – устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции на мировом рынке, обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение производительности труда в этой сфере до 2022 года в 2,5 раза», - сказал Н. Абдиров на правительственном часе в Сенате.

По его словам, согласно информации Министерства сельского хозяйства, итоги мониторинга реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса за 4 года свидетельствуют о положительных тенденциях развития отрасли. На реализацию поставленных задач в рамках программы на 2017-2020 годы было запланировано 2,5 трлн тенге, несмотря на фактическое выделение 1,6 трлн тенге или 66% от запланированной суммы, объем валовой продукции сельского хозяйства за указанный период вырос в 1,7 раза.

«В соответствии с критерием продовольственной независимости доля отечественного производства во внутреннем потреблении по всем основным видам продовольствия составляет более 80%. Однако по некоторым видам продукции сельского хозяйства, которые мы производим, уровень обеспеченности страны составляет всего 60%, остальные запросы выполняются за счет импорта», - отметил сенатор.

При этом наибольший удельный вес в импорте продукции приходится на сыры и творог, масло сливочное, колбасные изделия, мясные и мясорастительные консервы.

«В целом, стратегическое видение обеспечения продовольственной безопасности – это защита экономики Казахстана, в том числе агропромышленного комплекса до 2030 года. В этом направлении у нашего государства есть возможности обеспечить доступность для всего населения качественных и безопасных продуктов питания, достаточных для удовлетворения физиологических норм потребления и демографического роста. При этом можно отметить и положительные тенденции в растениеводстве и животноводстве, которые создают условия для дальнейшего роста валовой продукции. Однако наблюдается низкая динамика показателей по достижению целевых индикаторов, установленных программой. Конечно, у этой проблемы есть свои причины: это недофинансирование мероприятий программы, несвоевременная подача бюджетных заявок, либо запоздалое финансирование, сложившаяся ситуация с COVID, ограничения на внешние контакты и карантинные меры, закрытие границ и другие объективные причины. Однако следует отметить, что не решены и некоторые системные проблемы, негативно влияющие на развитие аграрной отрасли», - заявил депутат.

По словам Н. Абдирова, в целях превращения данной отрасли в ведущую силу экономики Казахстана за последние десятилетия разработано несколько отраслевых программ развития агропромышленного комплекса, неоднократно менялись подходы к финансированию. Но ощутимого результата не получилось. Причиной этого являются неэффективность инструментов государственной поддержки, низкие показатели производства, а также разрыв между наукой и промышленностью в агросфере, не налаженная система хранения сельскохозяйственных товаров.

«Факторы, негативно влияющие на развитие аграрно-промышленного комплекса – неразвитость сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, обилие мелких агроформирований в сельскохозяйственном производстве, низкая товарность животноводческой отрасли. Вместе с тем, относительно низкая производительность, большая концентрация производства в личных подсобных хозяйствах, высокий уровень износа активной части основных промышленно-производственных фондов пищевой и перерабатывающей промышленности в конечном итоге приводят к повышению себестоимости готовой продукции и ее неконкурентоспособности на рынке», - заключил Н. Абдиров.