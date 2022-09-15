Негативно влияющие на человечество факторы назвал вице-президент Всемирной Лютеранской Федерации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Всемирной Лютеранской федерации Урмас Виилман назвал факторы, негативно влияющие на человечество в глобальном контексте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Современный мир постоянно меняется. Мы провели опрос среди верующих и хотим поделиться результатами нашего анализа, списком важнейших социально-политических, экономических и экологических изменений, которые влияют на людей в современном мире в глобальном контексте. В их числе: рост религиозного национализма и популизма, последствия изменения климата, массовая миграция людей, растущее неравенство, растущее неуважение к правам человека и их нарушение, сокращение демократического и гражданского пространства, а также негативное влияние социальных сетей и распространение дезинформации», - перечислил Урмас Виилман, выступая на сессии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Спикер добавил, что этот список с каждым днем растет. Вице-президент Всемирной Лютеранской Федерации призвал всех участников съезда объединиться в деле укрепления духовных общечеловеческих ценностей.

«Мы играем важную роль в укреплении духовных и нравственных ценностей», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Декларацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий распространят в качестве официального документа 77 сессии Генассамблеи ООН.

«Декларация принята большинством делегатов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказала Джо Бейли Уэллс.



