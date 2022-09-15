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    Негативно влияющие на человечество факторы назвал вице-президент Всемирной Лютеранской Федерации

    15 Сентября 2022, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Всемирной Лютеранской федерации Урмас Виилман назвал факторы, негативно влияющие на человечество в глобальном контексте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Современный мир постоянно меняется. Мы провели опрос среди верующих и хотим поделиться результатами нашего анализа, списком важнейших социально-политических, экономических и экологических изменений, которые влияют на людей в современном мире в глобальном контексте. В их числе: рост религиозного национализма и популизма, последствия изменения климата, массовая миграция людей, растущее неравенство, растущее неуважение к правам человека и их нарушение, сокращение демократического и гражданского пространства, а также негативное влияние социальных сетей и распространение дезинформации», - перечислил Урмас Виилман, выступая на сессии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Спикер добавил, что этот список с каждым днем растет. Вице-президент Всемирной Лютеранской Федерации призвал всех участников съезда объединиться в деле укрепления духовных общечеловеческих ценностей.

    «Мы играем важную роль в укреплении духовных и нравственных ценностей», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что Декларацию VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий распространят в качестве официального документа 77 сессии Генассамблеи ООН.

    «Декларация принята большинством делегатов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказала Джо Бейли Уэллс.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Религия Общество Съезд лидеров мировых религий
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