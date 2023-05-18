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    Нефтяные компании нанесли ущерб экологии Нигерии на 12 млрд долларов

    18 Мая 2023, 04:21

    АСТАНА№ КАЗИНФОРМ - Нигерия требует от нефтяных компаний возместить ущерб, причиненный окружающей среде в этой стране в результате добычи углеводородов. Ущерб оценивается в 12 млрд долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Нигерия требует, чтобы работавшие в стране крупные нефтяные компании заплатили за десятилетия загрязнения окружающей среды. Результаты расследования, проведенного комиссией международных экспертов, говорят о том, что дельта Нигера (густонаселенный район в дельте реки Нигер на юге страны) стала ареной настоящей человеческой и экологической катастрофы, вызванной полувековой добычей углеводородов. Загрязнения в 50 раз превышают вызванные разливом нефти из танкера «Эксон Вальдес» у побережья Аляски в 1989 году.

    Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Байелса, первом месте в Африке, где была обнаружена нефть в 1950-х годах и где Shell и Eni работали десятилетиями.

    «Я надеюсь, что этот отчет изменит ситуацию, потому что многие люди в мире не знали, что злодеяния такого уровня были совершены в дельте Нигера и штате Байелса. Таким образом в этом отчете будет раскрыта информация о том, что Shell, Chevron, Agip, Elf и остальные скрывали десятилетиями», - говорит председатель Совета вождей штата Байелса Рей Бубарайе Даколо.

    По данным расследования, устранение ущерба окружающей среде в штата Байелса будет стоить не менее 12 млрд долларов, которые, как считают власти Нигерии, должны выплатить нефтяные компании.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Экология Африка Нефть Мировые новости
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