Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций ЕС против России

БРЮССЕЛЬ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Нефтяное эмбарго против России не входит в обсуждающийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД НАТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник», - заявил Боррель.

Комментируя тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России в среду, он выразил надежду, что этот блок ограничений удастся принять «сегодня, в крайнем случае - завтра».

«Я ожидаю, пятый пакет санкций будет одобрен окончательно сначала постпредами, а затем советом глав МИД <...>, - сообщил он. - Сейчас обсуждают список лиц для черного списка, сектора экономики для введения рестрикций. Они могут быть приняты уже сегодня или завтра».

Боррель напомнил, что в конце этой недели он собирается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен посетить Киев и надеется объявить о новом пакете санкций в ходе этого визита.