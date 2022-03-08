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    Нефтяник из Мангистауской области выращивает тюльпаны

    8 Марта 2022, 06:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель села Баянды Мунайлинского района, нефтяник по профессии Берекет Беков занимается выращиванием тюльпанов - он высадил в своей мини-теплице 22 тысячи кустов этого весеннего цветка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас в теплице цветовода 6 сортов тюльпанов. По его словам, этот нежный цветок требует особого ухода и заботы. Два года назад мужчина высаживал 22 тысячи кустов, половина из которых не прижилась. Тем не менее, увлеченный этим делом сельчанин сажал тюльпаны каждый год. И вот, наконец, выжили почти все цветы.

    Семена Берекет Беков заказывает в Голландии.

    «Каждый год в октябре я заказываю семена и в этом месяце начинаю сажать ростки. Их держим в холодном месте с октября по январь. Тюльпаны трудно выращивать. Нельзя слишком рано открывать цветы, но и нельзя опоздать к 8 марта», - делится цветовод.

    К слову, он не имеет ничего общего с этой сферой. Основная специальность мужчины - нефтяник. А тюльпаны – его хобби. Интерес к цветоводству у мунайлинца проявился еще в детстве, а сейчас он уже может похвастаться тем, что в его теплице растет огромное количество прекрасных весенних цветов.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество
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