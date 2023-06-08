Нефтесодержащее пятно обнаружили на Бухтарминском водохранилище

БУХТАРМА. КАЗИНФОРМ - Нефтесодержащее пятно обнаружили на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

По данным департамента экологии, предположительно произошел сброс ГСМ от водного транспорта.

В настоящее время инспекторы и специалисты лаборатории департамента экологии выехали на место происшествия для оценки ситуации и отбора проб воды.

«Одновременно сообщаем, что в отделы полиции Уланского и Алтайского районов направлены запросы о проведении оперативно-следственных мероприятии по выявлению судна, с которого мог произойти сброс ГСМ», — добавили в департаменте.



