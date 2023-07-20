Нефтесодержащее пятно на Бухтарминском водохранилище: безопасно ли купаться в рукотворном море

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте экологии рассказали, в каком состоянии находится водоем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

В начале июня на Бухтарминском водохранилище было обнаружено нефтесодержащее пятно площадью около 50 тысяч квадратных метров. Предполагалось, что оно образовалось в результате сброса ГСМ от водного транспорта. Как тогда сообщали экологи, в пробах воды содержание нефтепродуктов превысило норму в 38,8 и 24,2 раза.

Безопасно ли сейчас купаться в водохранилище, рассказал главный государственный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

«В день инцидента концентрация нефтепродуктов в водном объекте была очень высокой. Но уже на следующий день, когда пробы были отобраны вновь, содержание нефтепродуктов в воде снизилось. Нужно понимать, что природа со временем сама по себе очищается. Часть нефтепродуктов уничтожили (съели) бактерии. К тому же в тот период дули хорошие ветра, и нефтепродукты были выброшены на берег», - сообщил Р. Тураров.

По словам Турарова, спустя неделю-две после загрязнения водохранилища специалисты санитарно-эпидемиологического контроля снова проверили качество его воды. На этот раз превышения содержания нефтепродуктов в ней обнаружено не было.

«Сейчас переживать об опасности пребывания на водохранилище не стоит. Для человека, по данным санэпидконтроля, никакой угрозы в этой воде нет», - добавил главный госэкоинспектор по ВКО.

Рауан Тураров также отметил, что в ближайшее время будут назначены внеплановые проверки в отношении лиц, предположительно виновных в загрязнении Бухтарминского водохранилища.