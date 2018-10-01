Нефтесервисники РК поддерживают создание Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Союз нефтесервисных компаний Казахстана поддерживает инициативу Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, с которой Глава государства выступил в своем Послании народу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень хороший шаг в сторону развития экономики. Мы знаем, что очень много промышленных проектов было реализовано в Казахстане. Они были реализованы с помощью иностранных инвестиций и иностранных кредитов. К примеру, модернизация нефтеперерабатывающего завода, строительство LRT в Астане с общим бюджетом более 1,5 млрд долларов», - сказал генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов на пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций.

По его словам, многие иностранные подрядчики не знают весь рынок, и поэтому они приобретают товары и услуги из-за рубежа.

«Вот в России есть Фонд прямых инвестиций, в котором государство является соинвестором во многих крупных промышленных проектах и объектах. И если в Казахстане тоже создать такой фонд, казахстанская сторона станет соинвестором и сможет диктовать определенные условия при выборе подрядчиков и установлении требований по казахстанскому содержанию», - отметил Нурлан Жумагулов.

Он убежден в том, что госучастие является огромным стимулом для развития отечественных компаний, поскольку государство всегда заботится о местных компаниях. В свою очередь казахстанские нефтесервисные подрядные компании готовы реализовывать крупные проекты.

«Было поручено оживить кредитный сектор экономики, банкам поручено кредитовать реальных игроков экономики. Сегодня мы наблюдаем картину, когда банки не могут предоставить ликвидность нефтесервисным компаниям на пополнение оборотных средств. Некоторые тендеры исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов. Не секрет, что очень мало отечественных компаний обладают свободными оборотными средствами. И данное поручение должно оживить сектор экономики», - сказал в свою очередь председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид Жаксылыков.

Автор: Гульмира Сарбасова