Нефтепродукты на 4 млрд тенге пытались незаконно реализовать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу РК завело 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во исполнение поручения Главы государства АФМ продолжает активную работу по пресечению организованных схем вывоза нефтепродуктов за рубеж. С начала года Агентством по финансовому мониторингу заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге. К примеру, в Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызскую Республику задержаны 5 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах заявлен под другим товаром, как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила около 60 млн тенге. В Павлодарской области задержаны 4 железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Российскую Федерацию под видом «органического растворителя». Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге», - сообщили в АФМ.

По информации агентства, ранее в 2021 г. в Атырауской области директор двух фирм приобрел в общей сложности около 6 тыс. тонн дизельного топлива, которое незаконно реализовал за 1,8 млрд тенге.

«В рамках досудебного расследования устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица. Для их изобличения широко используются аналитические инструменты и проводятся глубокие оперативные разработки. В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы», - дополнили в АФМ.



