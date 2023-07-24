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    Нефтепродукты на 12 млн тенге украли двое жителей Карагандинской области

    24 Июля 2023, 14:17

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Нефтепродукты на 11,9 млн тенге украли двое жителей Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Восточный отдел полиции управление полиции Темиртау Карагандинской области обратилось руководство одного из ТОО, занимающегося оптовыми поставками нефтепродуктов. Выяснилось, что ТОО заключило договор купли-продажи нефтепродуктов с предприятием, реализующим продукцию через сеть автозаправочных станций. При проверке бухгалтерских данных и отчетов выявилась недостача на 11 млн 893 тысячи тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 23 и 40 лет, проживающих в одном из сельских районов. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК
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