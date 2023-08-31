Нефтедобывающие организации РК могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

«Завершен первый этап строительства газопровода «Сарыарка», более 170 населенных пунктов получили доступ к природному газу. В газовой сфере приняты законодательные нормы, позволяющие вовлечь в разработку дополнительно до 4 млрд кубометров газа в год, в том числе путем освоения газовых залежей. На месторождении Кашаган продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд кубометров. Проект завершится в 2025 году», - заявил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также отметил, что на законодательном уровне исключены непродуктивные посредники при реализации нефтепродуктов. Теперь нефтедобывающие организации могут самостоятельно поставлять нефть на НПЗ для переработки.

«В текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт. В том числе крупномасштабный проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт. Начата реализация проекта по расширению ГРЭС-2 и строительству ГРЭС-3. Кроме того, в текущем году реализуются 7 проектов ВИЭ общей мощностью 126 МВт», - добавил А. Смаилов.

Кроме того, глава Правительства высказался о реализуемой программе «Тариф в обмен на инвестиции», которая до 2029 года должна снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры на 20%.

«Новая тарифная политика основывается на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования. Она позволит привлечь более 3 трлн тенге инвестиций в обновление 62 тысячи км инженерной инфраструктуры, а также принять на баланс 25 тысяч км бесхозных сетей. Кроме того, повышается зарплата более 200 тысяч работников сферы ЖКХ с нынешних 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге», - сказал А. Смаилов.