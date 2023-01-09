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    Нефть подорожала после решения Китая открыть границы

    9 Января 2023, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть резко выросли в понедельник после того, как Китай открыл свои границы туристам в субботу впервые за три года. Это улучшило прогноз спроса на топливо и частично компенсировало опасения по поводу глобальной рецессии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 53 цента, или на 0,7%, до $79,10 за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $74,23 за баррель, увеличившись на 46 центов, или на 0,6%.

    И Brent, и WTI упали более чем на 8% на прошлой неделе, что стало их самым большим недельным снижением в начале года с 2016 года.

    По словам аналитиков, фьючерсы на сырую нефть сильно снизились в цене за месяц из-за опасений рецессии, поскольку цены на нефть положительно взаимосвязаны с инфляцией с 2022 года.

    Эксперты прогнозируют, что возобновление работы в Китае может смягчить снижение цен на «черное золото» в ближайшей перспективе.

    Кроме того, надежды на менее агрессивное повышение процентных ставок в США поддерживают финансовые рынки и снижают курс доллара. Более слабый доллар делает товары, деноминированные в долларах, более доступными для инвесторов, владеющих другими валютами.

    Фото: REUTERS/Chen Aizhu

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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