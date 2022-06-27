27 Июня 2022 11:53

Нефть подешевела до $1 за баррель на фоне саммита G7

АММАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник цены на нефть упали более чем на $1 за баррель. Падение произошло на фоне экономических опасений из-за перспектив спроса на нефть, а инвесторы ожидают результатов встречи G7 для возобновления ядерной сделки с Ираном, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки «Brent» подешевели на $1,42 или 1,3% до $111,70 за баррель к 00:10 по Гринвичу после роста на 2,8% в пятницу. Американская нефть марки «West Texas Intermediate» на торгах держалась на позиции по $106,08 за баррель, снизившись на $1,54 или 1,4%, после того, как на предыдущей сессии выросла на 3,2%.

Обе марки нефти демонстрируют повторное снижение с прошлой недели, поскольку повышение процентных ставок в ключевых экономиках укрепило доллар и усилило опасения по поводу рецессии. Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются на уровне выше $100 за баррель. Этот показатель сохраняется из-за существующих ограничений на поставки нефти и нефтепродуктов после того, как западные санкции сделали российскую нефть недоступной для некоторых покупателей.

На этой неделе лидеры стран «Большой семерки» (G7) обсудят варианты решения проблемы роста цен на энергоносители и замещения импорта российской нефти и газа, а также дальнейшие санкции, не усугубляющие инфляцию.

Эти меры будут включать возможное ограничение цен на экспорт российской нефти и нефтепродуктов с целью ограничения доходов России и снижения ущерба для экономик других стран.

«Неясно, приведет ли ограничение цен к такому результату. По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны «Большой семерки» в ответ на ограничение цен, усугубляющих условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов», - делится мнением аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

Страны «Большой семерки» также обсудят перспективу возобновления переговоров по ядерной программе Ирана после того, как глава внешнеполитического ведомства Европейского союза встретился с высокопоставленными чиновниками в Тегеране, чтобы попытаться разблокировать зашедшие в тупик переговоры.

«На этой неделе внимание трейдеров может быть сосредоточено на возможном возобновлении ядерных переговоров с Ираном, что может привести к оживлению экспорта иранской нефти», - отмечает аналитик «CMC Markets» Тина Тенг.