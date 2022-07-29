Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на мировых рынках

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в пятницу торгуется на международных рынках за 102,29 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

На последних торгах в четверг стоимость барреля нефти этой марки достигла 104,19 доллара, и завершила день на уровне 101,83 доллара.

По состоянию на 09:40 утра 29 июля цена на эталонную марку нефти выросла на 0,45 % – до 102,29 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 97,09 доллара за баррель.

На росте цен сказываются опасения по поводу сокращения поставок и ослабление индекса доллара.

На рынках на наблюдается тенденции к проблемам с поставками, цены на нефть продолжают демонстрировать рост.

Снижение индекса доллара, который измеряет стоимость доллара США по отношению к другим валютам, делает номинированную в долларах нефть привлекательной для покупателей, использующих другие валюты.

На фоне подобной ситуации цены на нефть растут.

3 августа пройдет заседание группы ОПЕК+, на котором обсудят добычу нефти в сентябре.

По прогнозам экспертов, группа сохранит производство на стабильном уровне или немного увеличит его.





Фото: aa.com.tr











