Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на мировых рынках

    29 Июля 2022 17:13

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Нефть марки Brent в пятницу торгуется на международных рынках за 102,29 доллара за баррель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    На последних торгах в четверг стоимость барреля нефти этой марки достигла 104,19 доллара, и завершила день на уровне 101,83 доллара.

    По состоянию на 09:40 утра 29 июля цена на эталонную марку нефти выросла на 0,45 % – до 102,29 доллара за баррель.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI составила 97,09 доллара за баррель.

    На росте цен сказываются опасения по поводу сокращения поставок и ослабление индекса доллара.

    На рынках на наблюдается тенденции к проблемам с поставками, цены на нефть продолжают демонстрировать рост.

    Снижение индекса доллара, который измеряет стоимость доллара США по отношению к другим валютам, делает номинированную в долларах нефть привлекательной для покупателей, использующих другие валюты.

    На фоне подобной ситуации цены на нефть растут.

    3 августа пройдет заседание группы ОПЕК+, на котором обсудят добычу нефти в сентябре.

    По прогнозам экспертов, группа сохранит производство на стабильном уровне или немного увеличит его.


    Фото: aa.com.tr
    #Экономика #Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    КТК значительно снизил объем прокачки нефти по трубопроводу Тенгиз-Новороссийск
    Страны ОПЕК+ решили увеличивать добычу нефти
    Цены на нефть превысили $110 за баррель
    Нефтепродукты на 4 млрд тенге пытались незаконно реализовать в Казахстане
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы