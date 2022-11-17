Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитической напряженности и роста случаев COVID-19 в Китае

    17 Ноября 2022, 14:21

    АММАН.КАЗИНФОРМ - Цены на нефть продолжили снижение в четверг по мере снижения геополитической напряженности, а также роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае, который может привести к снижению спроса у крупнейшего в мире импортера нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    На утренних торгах в четверг фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,04 доллара, или 1,1%, до 91,82 доллара за баррель к 04:30 по Гринвичу (10:30 по Астане). Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,17 доллара, или 1,4%, до 84,42 доллара за баррель.

    Кроме того, накануне марка Brent подешевела на 1,1%, а WTI – на 1,5% после возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию.

    «Цена на сырую нефть упала после того, как НАТО отреагировало на ракетный удар России по Польше, в то время как беспокойство по поводу спроса снова в центре внимания трейдеров на фоне продолжающихся ограничений Китая в связи с COVID-19 и мрачных глобальных экономических перспектив», - отметила Тина Тэн, аналитик британской компании CMC Markets.

    Днем ранее Польша и альянс НАТО заявили, что ракета, упавшая на польской территории, вероятно, была выпущена украинской системой ПВО, а не Россией.

    «Похоже, мы не видим немедленной эскалации со стороны россиян, и это предварительно устранило некоторые краткосрочные риски поставок», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

    По его словам, цены также столкнулись с некоторой волатильностью после неоднозначного отчета о запасах от Управления энергетической информации США.

    Так, запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, упали на 5,4 млн баррелей за неделю торгов, закончившуюся 11 ноября, достигнув 435,4 млн баррелей, сообщило управление в среду.

    Вместе с падением запасов сырой нефти, одновременно выросли запасы топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство, чтобы справиться с высоким спросом и низкими запасами.

    Кроме того, компания TC Energy решила проблему с нефтепроводом Keystone, который в начале ноября пострадал в результате ураганов. Непогода вызвала некоторые перебои в подаче электроэнергии на двух насосных станциях в американской части системы, из-за чего компания ранее обещала снизить объемы поставки нефти.

    «Постоянные опасения по поводу слабого спроса в Китае также удерживают рынки на месте», отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

    «Поскольку число случаев COVID в Китае продолжает расти, особенно по мере того, как мы приближаемся к сезону гриппа, у трейдеров остается мало возможностей для пересмотра позиций, отражающих возможность новых карантинов в густонаселенных центрах Китая, которые влияют на спрос на нефть в геометрической прогрессии – это больше, чем в других сферах экономики», — отметил Иннес.

    Число случаев распространения коронавируса в Китае невелико по сравнению с остальным миром, однако Пекин придерживается строгой антиковидной политики по устранению случаев заболевания. Национальная комиссия здравоохранения Китая в четверг сообщила о более чем 23 тысячах новых случаях заражения COVID-19.


    Фото: reuters.com

    Автор:

    Арсен Утешев

    Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работы по увеличению пропускной способности КТК планируют завершить в декабре этого года
    Цены на нефть превысили $90 за баррель
    Более 260 тысяч тонн нефти отгружает КТК ежесуточно
    Потенциальный объем прироста запасов в «КазМунайГазе» оценивают в 2,2 млрд баррелей нефти
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    5 Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
    Новости партнеров