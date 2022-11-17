Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитической напряженности и роста случаев COVID-19 в Китае

АММАН.КАЗИНФОРМ - Цены на нефть продолжили снижение в четверг по мере снижения геополитической напряженности, а также роста числа случаев заболевания COVID-19 в Китае, который может привести к снижению спроса у крупнейшего в мире импортера нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

На утренних торгах в четверг фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,04 доллара, или 1,1%, до 91,82 доллара за баррель к 04:30 по Гринвичу (10:30 по Астане). Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,17 доллара, или 1,4%, до 84,42 доллара за баррель.

Кроме того, накануне марка Brent подешевела на 1,1%, а WTI – на 1,5% после возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию.

«Цена на сырую нефть упала после того, как НАТО отреагировало на ракетный удар России по Польше, в то время как беспокойство по поводу спроса снова в центре внимания трейдеров на фоне продолжающихся ограничений Китая в связи с COVID-19 и мрачных глобальных экономических перспектив», - отметила Тина Тэн, аналитик британской компании CMC Markets.

Днем ранее Польша и альянс НАТО заявили, что ракета, упавшая на польской территории, вероятно, была выпущена украинской системой ПВО, а не Россией.

«Похоже, мы не видим немедленной эскалации со стороны россиян, и это предварительно устранило некоторые краткосрочные риски поставок», — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

По его словам, цены также столкнулись с некоторой волатильностью после неоднозначного отчета о запасах от Управления энергетической информации США.

Так, запасы сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, упали на 5,4 млн баррелей за неделю торгов, закончившуюся 11 ноября, достигнув 435,4 млн баррелей, сообщило управление в среду.

Вместе с падением запасов сырой нефти, одновременно выросли запасы топлива, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство, чтобы справиться с высоким спросом и низкими запасами.

Кроме того, компания TC Energy решила проблему с нефтепроводом Keystone, который в начале ноября пострадал в результате ураганов. Непогода вызвала некоторые перебои в подаче электроэнергии на двух насосных станциях в американской части системы, из-за чего компания ранее обещала снизить объемы поставки нефти.

«Постоянные опасения по поводу слабого спроса в Китае также удерживают рынки на месте», отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

«Поскольку число случаев COVID в Китае продолжает расти, особенно по мере того, как мы приближаемся к сезону гриппа, у трейдеров остается мало возможностей для пересмотра позиций, отражающих возможность новых карантинов в густонаселенных центрах Китая, которые влияют на спрос на нефть в геометрической прогрессии – это больше, чем в других сферах экономики», — отметил Иннес.

Число случаев распространения коронавируса в Китае невелико по сравнению с остальным миром, однако Пекин придерживается строгой антиковидной политики по устранению случаев заболевания. Национальная комиссия здравоохранения Китая в четверг сообщила о более чем 23 тысячах новых случаях заражения COVID-19.





Фото: reuters.com