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    Недвижимость бизнесмена Балушкина в Казахстане намерены конфисковать

    18 Июля 2022, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщила о том, что в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого и 1 тыс. единиц движимого имущества бизнесмена Анатолия Балушкина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «11.07.2022 года в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении А. Балушкина (в международном розыске, акционер группы компаний БИПЭК) в суд направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в т.ч. базы отдыха «Рахмановские Ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна») и 1 тыс. единиц движимого имущества», - сообщили в Комиссии.

    Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

    Межведомственная следственно-оперативная группа в составе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, КНБ и МВД РК ведет расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК в отношении руководителей группы компаний АО «Азия-Авто», подозреваемых в хищении денежных средств.

    «28 июля деяние Балушкина А.М. (главный акционер и председатель совета директоров группы компаний АО «АЗИЯ АВТО») квалифицировано по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, судом в отношении него заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей. 12 августа он объявлен в международный розыск»,- сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Генпрокуратура
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